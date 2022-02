Ένα εισιτήριο από την πρώτη εμφάνιση του Μάικλ Τζόρνταν στο ΝΒΑ, το μακρινό 1984, πουλήθηκε έναντι 468 χιλιάδων δολαρίων!

Ο Μάικλ Τζόρνταν πουλάει ακόμα. Καθετί που έχει σχέση με το όνομά του, τη μορφή του ή τα κατορθώματά του αποτελεί έναν μικρό θησαυρό!

Πάρτε για παράδειγμα ένα εισιτήριο από τον πρώτο αγώνα στην καριέρα του, το μακρινό 1984. Το κομμάτι χαρτιού έμεινε καλά διατηρημένο, μέσα σε ειδική θήκη φύλαξης, βαθμολογήθηκε από ειδικούς και μπήκε σε μία δημοπρασία.

Το φινάλε της βρήκε τον κάτοχο να λαμβάνει 468.000 δολάρια. Και τον πλειοδότη να χάνει ένα σημαντικό ποσό, αλλά να αποκτά ένα απίθανο memorabilia.

Για να μπορέσετε να κάνετε μια σύγκριση, το συμβόλαιο του Μάικλ Τζόρνταν την πρώτη σεζόν του στους Σικάγο Μπουλς κόστισε 500.000 δολάρια. Ενώ έλαβε και το ίδιο ποσό από τη Nike για τη συμφωνία τους στη rookie σεζόν του.

Η πώληση αποτελεί ρεκόρ για την αγορά των εισιτηρίων, η οποία δεν έχει την ίδια άνθηση όπως οι φανέλες ή τα παπούτσια. Το προηγούμενο (για ματς του ΝΒΑ) ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν με $264 χιλιάδες.

