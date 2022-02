Λεν - Μιχάιλιουκ: «Προσευχόμαστε για τις οικογένειες μας στην Ουκρανία, κρατήστε γερά»

Άλεξ Λεν και Σβι Μιχάιλιουκ έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στην πατρίδα τους, την Ουκρανία, η οποία από χθες έχει δεχθεί την εισβολή των Ρώσων.

Aπό χθες, η Ουκρανία ζει εφιαλτικές στιγμές μετά την εισβολή της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα (25/2) ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το πρωί χθες Πέμπτη (24/2) έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 137 συμπολίτες του, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι άλλοι 136 Ουκρανοί τραυματίστηκαν στις μάχες.

Η Ουκρανία συνεχίζει να δοκιμάζεται και οι Σβι Μιχάιλιουκ και Άλεξ Λεν έστειλαν μήνυμα στην πατρίδα τους, δείχνοντας πως δεν σταματούν να σκέφτονται τους συμπολίτες και τις οικογένειες τους.

«Tεράστια τραγωδία για την πατρίδα μας, την Ουκρανία. Καταδικάζουμε τον πόλεμο. Η Ουκρανία είναι μια ειρηνική χώρα με ανθρώπους που θέλουν να αποφασίσουν το πεπρωμένο τους. Προσευχόμαστε για τις οικογένειες μας στην Ουκρανία. Ελπίζουμε να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό. Ουκρανοί κρατήστε γερά. Η δύναμη μας είναι ενότητα. Είμαστε μαζί σας», ανέφεραν στο κοινή επιστολή τους.

Alex Len and Sviatoslav Mykhailiuk, who are both Ukrainian, release a statement on Russia’s invasion pic.twitter.com/jMmJ5OqIHz