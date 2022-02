O Κεν Μάουερ με 36 χρόνια εμπειρίας ως διαιτητής ανέφερε σε δηλώσεις του πως εξαναγκάστηκε από την Λίγκα να σταματήσει την πορεία του αρνούμενος να εμβολιαστεί εξαιτίας πεποιθήσεων.

Η τάση προς την υποχρεωτική φύση του εμβολίου στις τάξεις του ΝΒΑ ήταν και αυτή που κόστισε στον Κεν Μάουερ την συνέχεια της 36χρονης πορείας του ως διαιτητής. Με περισσότερα από 1700 παιχνίδια... στην σφυρίχτρα του, εκ των οποίων 229 στα playoffs, ο 66χρονος πρώην διαιτητής αποκάλυψε πως η Λίγκα δεν του επέτρεψε να είναι μέρος της όταν αρνήθηκε να εμβολιαστεί για θρησκευτικούς λόγους.

«Ποτέ δεν πίστεψα ότι η πίστη μου στον Χριστό θα με εμπόδιο ή θα έμπαινε... στη μέση στο να διευθύνω αγώνες του ΝΒΑ. Αυτό είναι που συνέβη όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε άλλους διαιτητές. Μας πρότειναν συμβόλαιο ενός έτους το οποίο όμως είχε ως προϋπόθεση το να εμβολιαστούμε. Ήταν ένα σοκ γιατί την περασμένη χρονιά, που ήταν πιο δύσκολη, ακόμα και στην "φούσκα", είχαμε την επιλογή να κάνουμε τεστ. Εγώ χρειάστηκε να κάνω τεστ τέσσερις φορές την ημέρα του αγώνα.

Δεν ντρέπομαι για αυτό που αποφάσισα να κάνω. Στην πραγματικότητα, είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για την πίστη μου» δήλωσε εκείνος μιλώντας για την λήξη της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Μάουερ, μάλιστα, ήταν 17 διαιτητές του ΝΒΑ που αντιτάχθηκαν στο εμβόλιο σε πρώτη φάση, προσθέτοντας ότι η υποχρεωτική απαίτηση για τους διαιτητές συμπεριλήφθηκε για τη φετινή σεζόν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

