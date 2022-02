Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βλέποντας την εξέλιξη στον διαγωνισμό τριπόντων γύρισε στον Κάρι γελώντας και του έριξε... ευθύνες για την νέα εποχή στο σουτ από την περιφέρεια.

Ο σέντερ Καρλ - Άντονι Τάουνς ήταν απόλυτος κυρίαρχος στον διαγωνισμό τριπόντων και πήρε το βραβείο με 29 πόντους στον τελικό, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για τον θεσμό.

Όλα αυτά έγιναν υπό το βλέμμα των αδερφών Αντετοκούνμπο που λίγη ώρα πριν είχαν ολοκληρώσει την εμφάνισή τους στο Skills Challenge που συμμετείχαν. Ο απόλυτος σουτέρ τριών πόντων, Στεφ Κάρι, πλησίασε τον Γιάννη θέλοντας να σχολιάσει την εξέλιξη.

Ο Greek Freak όταν τον είδε άρχισε να του ρίχνει... τις ευθύνες για την νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους ψηλούς να επιδίδονται στα σουτ λέγοντας «Εσύ φταις, εσύ άλλαξες το παιχνίδι». Φυσικά όλα έγιναν σε κλίμα χαλαρό και με διάθεση πειράγματος με τους τέσσερίς τους να γελούν.

Δείτε το βίντεο:

"You changed the game it's your fault." 😂



This Giannis and Steph moment pic.twitter.com/UjebOAcAmt