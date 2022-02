Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να ευχαριστηθεί στο έπακρο τη συμμετοχή του στo Skills Challenge του All Star πριν το μεγάλο παιχνίδι περνώντας χρόνο και με τους γιους του στο παρκέ.

Ο πρωτότοκος Λίαμ και ο μικρός Μάβερικ Σάι Αντετοκούνμπο βρέθηκαν στο γήπεδο στην κορυφαία γιορτή του μπάσκετ προκειμένου να στηρίξουν τον μπαμπά τους στην πρώτη του συμμετοχή στο Skills Challenge με τους Θανάση και Άλεξ.

Ο Γιάννης έχει δείξει πως λατρεύει να περνάει χρόνο με τους γιους του ακόμη και όταν είναι στο γήπεδο. Έτσι πήρε τον Λίαμ μαζί του στο ζέσταμα πριν τον αγώνα και τον σήκωσε για καρφώσει στο καλάθι. Ενώ αργότερα, η κάμερα τον «έπιασε» να είναι καθισμένος στο παρκέ και να χορεύει με το νεότερο μέλος της οικογένεια, με τον μικρό να το απολαμβάνει.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο:

