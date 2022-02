Ο Ντέσμοντ Μπέιν και ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν η καλύτερη ομάδα στο Clutch Challenge και πήραν τα βραβεία τους μέσα σε λιγότερα από 40 δεύτερα.

Τόσο χρόνο χρειάστηκαν οι δύο νεαροί αστέρες του ΝΒΑ για να πάρουν τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο Clutch Challenge που διεξήχθη λίγο πριν την τελική αναμέτρηση του Rising Stars στο πλαίσιο των αλλαγών που έκανε η Λίγκα. Τα 40 δευτερόλεπτα έφταναν και... περίσσεψαν στους Μπέιν και Χαλιμπέρτον.

Και οι δυο τους στη δεύτερη σεζόν στο ΝΒΑ κατάφεραν να είναι παίκτες κλειδιά για ομάδες τους καθ'όλη τη διάρκεια της σεζόν μέχρι στιγμής. Ο Μπέιν με τους Μέμφις Γκρίζλις στο πλευρό του Μοράντ και ο Χαλιμπέρτον στους Κινγκς πριν γίνει trade στους Πέισερς όπου συνεχίζει και τις καλές εμφανίσεις.

Τώρα σαν δίδυμο δεν δυσκολεύτηκαν να ευστοχήσουν από τα σημεία που μεγάλοι αστέρες έγραψαν ιστορία με τα clutch σουτ τους και σήκωσαν το τρόπαιο! Αντίθετα από τους Μάξεϊ και Μπαρνς που έγιναν θέμα... "Shaqtin A Fool" .

Δείτε την προσπάθειά τους:

Tyrese Haliburton and Desmond Bane finish in under 40 seconds to win the #CloroxClutch Challenge! pic.twitter.com/cuTNrmnciC