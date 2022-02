Πόποβιτς: Θέλει άλλες 3 νίκες για να γίνει ο προπονητής με τις περισσότερες ever

O Γκρεγκ Πόποβιτς είναι πλέον 2ος σε νίκες στην ιστορία του ΝΒΑ, θέλοντας άλλες τρεις για να βρεθεί στην κορυφή των προπονητών.

Έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην προπονητική, στο ΝΒΑ και τους Σπερς ο Γκρεγκ Πόποβιτς. Σπουδαίος, ξεχωριστός, ένας δάσκαλος του αθλήματος που έχει γιγαντώσει την ομάδα του Σαν Αντόνιο. Ο Pop δεν σταματά να φτιάχνει τον μύθο του και να γράφει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του.

Πλέον μετρά αντίστροφα για να πατήσει σε άλλη μια κορυφή. Ο head coach των σπιρουνιών έφτασε τις 1333 νίκες στο ΝΒΑ και βρίσκεται πλέον στην 2η θέση των προπονητών όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του στον Λένι Ουίλκενς.

Στην πρώτη θέση συναντάμε τον Ντον Νέλσον με 1335, όμως ο Πόποβιτς θα τον ξεπεράσει και αυτόν, αφού χρειάζεται άλλες τρεις νίκες.

Congrats to Coach Gregg Popovich of the @spurs for moving up to 2nd on the all-time TOTAL COACHING WINS list! #NBA75 pic.twitter.com/o6b0adBkdu