Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα αναμένεται να αντικαταστήσει τον τραυματισμένο Κρις Ντουάρτε στο Rising Stars.

Ο Κρις Ντουάρτε αποχώρησε τραυματίας από το πρώτο δωδεκάλεπτο στην πρόσφατη ήττα των Πέισερς από τους Τίμπεργουλβς. Ο rookie της Ιντιάνα δεν επέστρεψε στο ματς με το πρόβλημα στο δάχτυλό του να μην το επιτρέπει, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό πως δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στο Rising Star του All- Star Weekend στην ομάδα με τους ΛαΜέλο Μπολ, Σκότι Μπαρνς και Νταβιόν Μίτσελ.

Η λίγκα προχώρησε άμεσα στην αντικατάστασή του με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να παίρνει τη θέση του. Την πληροφορία μετέφερε μέσω του λογαριασμού του ο Σαμς Τσαράνια, με τους «πολεμιστές» να σπεύδουν να συγχαρούν τον παίκτη τους.

See you in Cleveland 😎



Jonathan Kuminga will represent #DubNation as a 2022 NBA Rising Star! pic.twitter.com/Ne1A3rpeHc