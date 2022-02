Ο Φρεντ ΒανΒλίτ θα συνδυάσει την παρθενική παρουσία του σε All Star Game με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τριπόντων.

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του σε All-Star Game συμμετέχοντας ως αναπληρωματικός στη γιορτή του αμερικανού μπάσκετ που φέτος θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ.

Παράλληλα, θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τριπόντων όπως αναφέρει το Athletic. Ο 27χρονος πόιντ γκαρντ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019 με τους Ράπτορς σουτάρει φέτος με 39.3% στο τρίποντο σε 46 αγώνες. Συνολικά, έχει 38.6% ποσοστό ευστοχίας σε 329 αγώνες στο ΝΒΑ με τους Καναδούς.



Toronto Raptors All-Star Fred VanVleet has committed to the Three-Point Contest at NBA All-Star Weekend in Cleveland, sources tell @TheAthletic @Stadium.