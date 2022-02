Δύο φίλοι της Νέας Υόρκης βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας με έναν... ασυνήθιστο τρόπο έχοντας φορέσει εμφανίσεις Νικς.

Η κάμερα στην Crypto.com Arena έκανε την γνωστή... γύρα μέχρι που εστίασε σε δύο φίλους με ασυνήθιστη ενδυμασία για εξέδρες. Αυτό γιατί δεν αρκέστηκαν στο να φορέσουν απλά τις φανέλες των Ραντλ και Μπάρετ, αλλά θέλησαν να έχουν ολόκληρη την εμφάνιση λες και ήταν έτοιμοι να μπουν στο παρκέ.

Ήταν ιδιαίτερα θερμοί φωνάζοντας για τους Νικς, ωστόσο τους είδαν να χάνουν στην παράταση από τους Λέικερς.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

These Knicks fans pulled up in full uniforms 😂



(via @NBATV) pic.twitter.com/GSJ8POItjU