Τρεις Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Άλεξ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστούν στο διαγωνισμό ικανοτήτων στο φετινό All Star Game του Κλίβελαντ!

Το φετινό All Star Game στο Κλίβελαντ δεν θα έχει μόνο έναν Αντετοκούνμπο, τον κάτοχο του βραβείου MVP, Γιάννη. Οι Αντετοκούνμπο αναμένεται να είναι τρεις! Όλοι στην ίδια ομάδα.

Ο διαγωνισμός ικανοτήτων αναμένεται να αποκτήσει νέα φόρμα διεξαγωγής και θα αποτελείται από ομάδες των τριών αθλητών. Η καλύτερη ευκαιρία για τους Αντετοκούνμπο, αφού ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Άλεξ (που αγωνίζεται στη G-League με τη θυγατρική των Ράπτορς, τους Raptors 905) εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι μία από τις ομάδες.

Για τον Giannis η διαδικασία δεν θα είναι εντελώς άγνωστη, αφού είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό ικανοτήτων και το 2014.

Sources: Three Antetokounmpo brothers – Giannis and Thanasis of the Milwaukee Bucks and Alex of the G League's Raptors 905 – are strongly considering participating together in the Skills Challenge at NBA All-Star. A revamped competition is expected to have teams of three players.