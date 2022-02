Ο Άντριου Ουίγκινς θα ξεκινήσει βασικός στο All Star Game και το Gazzetta στέκεται στο πόσο έχουν εκτοξευτεί οι Ουόριορς σε όλους τους τομείς τα τελευταία χρόνια.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι βασικοί στο All Star Game του Κλίβελαντ. Πολλοί αναρωτήθηκαν για την παρουσία του Άντριου Ουίγκινς στην δεκάδα, αφού ο φόργουορντ των Ουόριορς με τα νούμερα που έχει δεν άξιζε σε καμιά περίπτωση να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Ωστόσο αν κάποιος δει κατάματα την αλήθεια και καταλάβει πόσο δυνατό πλέον brand name είναι οι Ουόριορς τα τελευταία χρόνια, θα δει τις απαντήσεις που χρειάζεται.

