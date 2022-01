Μπακς για τιμωρία Άλεν: «Διαφωνούμε με την αποβολή, τον στηρίζουμε και τον περιμένουμε»

Την δική τους τοποθέτηση έκαναν οι Μπακς για τον τρόπο που επέλεξε το ΝΒΑ να τιμωρήσει τον παίκτη τους για την αντιαθλητική συμπεριφορά στον Άλεξ Καρούσο.

Όταν το Μιλγουόκι βρέθηκε απέναντι στους Μπουλς κατάφερε να επικρατήσει έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το συγκεκριμένο ματς, όμως, στιγματίστηκε από την αποβολή του Γκρέισον Άλεν με Flagrant Foul 2 όταν βρέθηκε να... κατεβάζει στο παρκέ τον Άλεξ Καρούσο με αποτέλεσμα ο γκαρντ των «ταύρων» να πέσει άτσαλα στο παρκέ.

Ο Καρούσο θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ ο Άλεν τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ με ποινή ενός αγώνα (και κατ' επέκταση 28.000 δολαρίων) για την αντιαθλητική του πράξη.

Αυτό σημαίνει δεν θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση των Μπακς για το παιχνίδι με τους Καβαλίερς (27/01), με τον σύλλογο να σπεύδει να τοποθετηθεί υπέρ του παίκτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, τόνισε: «Διαφωνούμε με την αποβολή. Στηρίζουμε τον Γκρέισον και ανυπομονούμε να επιστρέψει στην ομάδα μας απέναντι στους Νικς».

Milwaukee Bucks’ statement on Grayson Allen’s 1 game suspension: “We disagree with the suspension. We support Grayson and look forward to him rejoining our team for Friday’s game vs. New York.”