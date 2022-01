Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς των Χιτ με τους Χοκς.

Με τον Τζον Κόλινς να ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά, ένας πιτσιρικάς ξέφυγε από την επίβλεψη των γονιών του, μπήκε κανονικά στο παρκέ στο ματς των Χοκς με τους Χιτ και πήγε να χαιρετήσει τον ψηλό των γερακιών. Αμέσως τον μάζεψαν, με τον Κόλινς να αργεί να αντιληφθεί τον πιτσιρικά που σίγουρα θα ήθελε έστω μια χειραψία με τον παίκτη της ομάδας του.

"He's not busy." 😂



This young fan tried to get John Collins' attention during Hawks/Heat. pic.twitter.com/O5HfC0mtNI