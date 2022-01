Ντουράντ: Παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου Αμερικάνου αθλητή για το 2021 από τον Πόποβιτς (vid)

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο ο Κέβιν Ντουράντ αναδείχθηκε ο κορυφαίος άντρας αθλητής της χρονιάς για τις ΗΠΑ με το βραβείο να το παραλαμβάνει από τα χέρια του Πόποβιτς πριν το ματς με τους Σπερς.

Οι Νετς αναδείχθηκαν νικητές στην παράταση απέναντι στους Σπερς (121-119) μετά από εύστοχο σουτ του rookie Τόμας, ενώ το δίδυμο Χάρντεν - Ντουράντ ήταν αυτό που κράτησε την ομάδα του Στιβ Νας σε όλο το παιχνίδι.

Λίγο πριν την αναμέτρηση, ο Γκρεγκ Πόποβιτς έδωσε στον KD το βραβείο του «2021 USA Basketball Male Athlete of the Year», τίτλος ο οποίος τον ακολουθεί έπειτα και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι.

The all-time leading scorer in U.S. Men's Olympic basketball history 🙌 🇺🇸 @KDTrey5 is the 2021 USA Basketball Male Athlete of the Year!

Ο Ντουράντ ηγήθηκε των Ηνωμένων Πολιτειών στο σκοράρισμα (20.7 πόντοι ανά αγώνα) καθώς οι Αμερικανοί ακολουθούσαν τον δρόμο προς το πρώτο σκαλί του βάθρου. Στον τελικό με την Γαλλία, ο ίδιος μέτρησε 29 πόντους και έβαλε την υπογραφή του σε ένα ακόμη μετάλλιο.

Ο 33χρονος από την Ουάσινγκτον κέρδισε το βραβείο για τρίτη φορά. Στο παρελθόν είχε τιμηθεί αναλόγως μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIBA το 2010 και μοιράστηκε το βραβείο με τον Καρμέλο Άντονι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στη Βραζιλία.

«Ο KD είναι τώρα ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τις ΗΠΑ και κατέχει 8 ολυμπιακά ρεκόρ» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Νετς στο ποστάρισμά τους για τον σούπερ σταρ της ομάδας τους.

Earlier today, KD received his 2021 USA Basketball Male Athlete of the Year trophy from Gregg Popovich, Head Coach of the 2020 U.S. Men's National Team.



KD is now the U.S. Men's all-time Olympic leading scorer & owns 8 U.S. Olympic Men's records. @KDTrey5 #NBAAllStar pic.twitter.com/fSI32zSLqu