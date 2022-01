Κερ για Κλέι Τόμπσον: «Ξεχωριστή η επιστροφή του όπως του Τζόρνταν»! (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον γυρίζει στην δράση έπειτα από 941 ημέρες απουσίας και ο Στιβ Κερ έβαλε στην εξίσωση τις ξεχωριστές βραδιές που βίωσε στο ρεκόρ τριπόντων του Στεφ Κάρι και την επιστροφή του Μάικλ Τζόρνταν!

Ο οργανισμός των Ουόριορς, ο Στιβ Κερ, ο Στεφ Κάρι, συμπαίκτες και οπαδοί του Dub Nation κινούνται στους ρυθμούς της #KlayDay.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/1 κόντρα στους Καβαλίερς οι Splash Brothers θα σμίξουν ξανά καθώς ο Κλέι Τόμπσον θα πατήσει για πρώτη φορά παρκέ έπειτα από τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός δράσης τα τελευταία δυο χρόνια (ρήξη χιαστού τον Ιούνιο του 2019, πρόβλημα στον αχίλλειο τον Νοέμβριο του 2020).

Από την πλευρά του, ο Στιβ Κερ αναφέρθηκε στο comeback του Τόμπσον , τονίζοντας πως είναι τόσο σημαντική περίσταση όπως το ρεκόρ τριπόντων του Στεφ Κάρι στη Νέα Υόρκη και η επιστροφή του Μάικλ Τζόρνταν πριν από το δεύτερο three-peat των Μπουλς.

«Δεν είναι το αποτέλεσμα που περιμένουμε, είναι η στιγμή, η περίσταση. Και αυτό γιορτάζουμε. Στη Νέα Υόρκη, αυτό που γιορτάσαμε ήταν το αντίκτυπο του Στεφ Κάρι στο μπάσκετ, στην Ιντιανάπολις ήταν η επιστροφή του Μάικλ Τζόρνταν, Και με τον Κλέι, είναι η στιγμή για το πείσμα ενός ανθρώπου και την αγάπη του για το παιχνίδι, αλλά και την αγάπη όλων. Γι’ αυτό θα είναι ξεχωριστό»

Steve Kerr: "When you can score 60 points in 29 minutes, generally your coach should start you. Klay is going to start."



Kerr relates an MJ return from retirement story to Klay Thompson tomorrow night pic.twitter.com/Y2Pg3ddSAG