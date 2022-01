Ο Τζρου Χόλιντεϊ βγήκε σε χρόνο ρεκόρ από το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό, αλλά θα χάσει το ματς των Μπακς στη Σάρλοτ λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν απευθείας στο αεροπλάνο. Από τη Νέα Υόρκη και τη νίκη απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς για τη Σάρλοτ. Εκεί τους περιμένουν δύο αναμετρήσεις με τους Χόρνετς (η πρώτη τα ξημερώματα της Κυριακής, 9/1 02:00).

Και στην πρώτη θα έχουν τις ίδιες απουσίες με αυτές απέναντι στους Νετς, με μία μικρή διαφοροποίηση: Ο Τζρου Χόλιντεϊ βγήκε από το πρωτόκολλου κορονοϊού (σε χρόνο ρεκόρ), αλλά δεν θα αγωνιστεί, αφού έχει ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλό του.

Εκτός για τους Μπακς είναι οι Γκρέισον Άλεν, Πατ Κόνατον, Τζορτζ Χιλ (πρωτόκολλο κορονοϊού), Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο (διάστρεμμα) και Μπρουκ Λόπεζ (επέμβαση στη μέση).

Just landed in Charlotte, so sorry if you already saw this.



Tip in 4.5 hours. (7pm ET/6pm CT) https://t.co/lholqs7zMF