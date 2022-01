Γιάννης για Ίρβινγκ: «Δεν μπορούν να τον πιέσουν να κάνει κάτι που δεν θέλει»

O σούπερ σταρ των Μπακς κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τον ανεμβολίαστο Ίρβινγκ και τόνισε πως αποτελεί προσωπική επιλογή που δεν επιδέχεται γνώμη εκτός του προσώπου που ενδιαφέρει άμεσα.

Οι Νετς ηττήθηκαν από τους Μπακς, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο, σε ένα ματς που δεν έπαιξε ο Κάιρι Ίρβινγκ που παραμένει ανεμβολίαστος και δεν μπορεί να βοηθήσει το Μπρούκλιν στα εντός έδρας.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε για τον Uncle Drew και την απόφαση που έχει απασχολήσει έντονα ολόκληρο το ΝΒΑ λέγοντας πως: «Δεν πρόκειται να αναγκάσω κάποιον να εμβολιαστεί».

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος απαντώντας στην ίδια ερώτηση είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον τον εμβολιασμό, ωστόσο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν εκείνον να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορώ να πιέσω κάποιον να κάνει το οτιδήποτε με το οποίο δεν νιώθει άνετα. Μπορώ, όμως να πω γιατί το έκανα εγώ. Το γιατί ένιωσα εγώ άνετα με το να εμβολιαστώ. Για να προστατέψω την οικογένειά μου, την μητέρα μου, να μείνω υγιής και απλά ελπίζεις να το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά αν δεν θέλει ο ίδιος να το κάνει, δεν μπορώ να συνεχίσω να τον πιέζω.

Πρέπει να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να έρχομαι κάθε μέρα να κάνω τη δουλειά μου, γιατί πληρώνομαι για αυτό. Δεν ξέρω τι σχέση έχουν, πιθανόν να του έχουν μιλήσει αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να τον πιέζουν να κάνει κάτι που δεν νιώθει άνετα, επειδή χρειάζεται τόση ενέργεια και στερεί ενέργεια από το μπάσκετ. Για αυτό είμαστε εδώ!»

