Ο Ντάνι Γκριν είχε 0 πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και μπλοκ σε 24'!

Ο Ντάνι Γκριν έμεινε στο παρκέ 24' στην αναμέτρηση με το Ορλάντο έχοντας 0/2 σουτ, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα και 0 μπλοκ σε αυτό το διάστημα.

Στο Ορλάντο, ο Τζοέλ Εμπίντ πέτυχε 31 πόντους για τους Σίξερς που επικράτησαν με 106-116 και έφτασαν τις 5 συνεχόμενες νίκες στη regular season, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Από 'κει και πέρα, ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 22 πόντους ενώ ο Σεθ Κάρι πρόσθεσε 20 πόντους, 12 ασίστ (season-high) και 7 ριμπάουντ για τη Φιλαντέλφια που έφτασε τις 10 συνεχόμενες νίκες στις αναμετρήσεις με τους Μάτζικ από το 2016, έστω και αν ο Ντάνι Γκριν έμεινε στο μηδέν!

Το φύλλο της στατιστικής του 34χρονου περιφερειακού των Σίξερς είχε πολλά πελώρια... κουλούρια! Για την ακρίβεια, 0/2 τρίποντα, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 κοψίματα και 0 λάθη σε 24 αγωνιστικά λεπτά!

Στον δρόμο που χάραξε -εις διπλούν ο Τόνι Σνελ

