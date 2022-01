O Τζος Τζάκσον έκανε... πόστερ τον Κάζινς στη κορυφή του ΤΟΡ-10 (vid)

Τα καρφώματα είχαν την... τιμητική του στο ΤΟΡ-10 της βραδιάς στο ΝΒΑ και τον Τζος Τζάκσον να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Ο γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ασίστ του Κίλιαν Χέιζ και να... βάλει μέσα στο καλάθι των Μπακς και τον ΝτεΜάρκους Κάζινς. Συγκεκριμένα πραγματοποίησε ένα άκρως εντυπωσιακό κάρφωμα, το οποίο θα θέλει να... ξεχάσει γρήγορα ο παίκτης του Μιλγουόκι.

Εντυπωσιακό ήταν και το κάρφωμα του Τζα Μοράντ στο νούμερο «2» και έχοντας πραγματοποιήσει ένα μοναδικό coast to coast μέχρι την κατάληξη της φάσης ενώ στο «3» βρέθηκε το «not in my house» μπλοκ του Κέβιν Ντουράντ.