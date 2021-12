Μειώθηκε στις έξι μέρες πλέον η καραντίνα στο ΝΒΑ

Λόγω των πολλών κρουσμάτων, το ΝΒΑ αποφάσισε από εδώ και στο εξής η καραντίνα να μειωθεί στις έξι ημέρες αρκεί να μην υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, όσοι είναι εμβολιασμένοι, παίκτες και προπονητές, θα μπορούν να βγαίνουν από την καραντίνα ύστερα από έξι ημέρες. Αρκεί τα τεστ για την Covid-19 να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί ο ιός.

Μέχρι στιγμής 172 μέλη του ΝΒΑ έχουν μπει στο πρωτόκολλο του κορονοϊού, οι 27 εκ των οποίων μόνο την περασμένη Κυριακή. Επιπλέον εξηγεί ότι η μείωση της... καραντίνας θα έχει άμεση εφαρμογή, ακόμα και σ' εκείνος που βρίσκονται ήδη στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

