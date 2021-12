Ο Κάρι δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του με το τραβηγμένο κερδισμένο φάουλ του Πολ (vid)

Ένα φάουλ που κέρδισε ο Πολ κόντρα στους Ουόριορς έκανε τον Κάρι να σκάσει στα γέλια.

Ο Κρις Πολ κέρδισε ένα φάουλ από τον rookie των Ουόριορς, Κουμίνγκα, ενώ ξεκινούσε την επίθεση του και ο Στεφ Κάρι δεν μπορούσε να πιστέψει πως οι διαιτητές έδωσαν το συγκεκριμένο σφύριγμα και τον έστειλαν στη γραμμή για τρεις βολ΄ς.

Άρχισε να απορεί και να γελάει, προσπαθώντας να καταλάβει πως ο CP3 κέρδισε το σφύριγμα στο ντέρμπι της Δύσης, το οποίο τελείωσε με νικητές τους Ουόριορς.

Steph couldn't believe CP3 got this shooting foul call 🍿 pic.twitter.com/4QGWN8tzLn