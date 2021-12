Τζόνσον: Ξαναφόρεσε τη φανέλα των Σέλτικς μετά από 19 χρόνια κι έγραψε ιστορία (vid)

Ο Tζο Τζόνσον έγραψε ιστορία στο ματς των Σέλτικς με τους Καβς.

Είχε γίνει draft από τους Σέλτικς το 2001 και έπαιξε στη Βοστώνη 48 ματς στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ. Στη συνέχεια πέρασε από πολλές ομάδες, όντας ένας εξαιρετικός σκόρερ και εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά συμβόλαια στην καριέρα του.

Πλέον ο Τζο Τζόνσον επέστρεψε στο ΝΒΑ μετά το 2018 και φόρεσε ξανά τη φανέλα των Σέλτικς μετά από 19 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία, καθώς τα 19 χρόνια είναι και η μεγαλύτερη απόσταση για έναν παίκτη ανάμεσα στις δύο σεζόν που έχει φορέσει τη φανέλα μιας ομάδας.

O Ιso Joe μάλιστα σκόραρε το καλάθι της Βοστώνης για το 111-98 κόντρα στους Καβς και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους των Σέλτικς. Τελευταία του ομάδα στο ΝΒΑ πριν τη σημερινή εμφάνιση το Χιούστον τη σεζόν 2017-18, όπου αγωνίστηκε σε 23 ματς. Επιπλέον ο Τζόνσον είναι και ο μοναδικός εν ενεργεία παίκτης στο ΝΒΑ που έχει παίξει αντίπαλος με τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

Standing ovation for Joe Johnson as he enters the game for the #Celtics 👏👏👏 pic.twitter.com/loqQQf7aMB