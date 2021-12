Ουίλιαμσον: Ακόμη 4-6 εβδομάδες εκτός, λόγω μόλυνσης

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα αργήσει να επιστρέψει, αφού τέθηκε νοκ άουτ για 4-6 εβδομάδες με μόλυνση στο πόδι!

Η απουσία του Ζάιον Ουίλιαμσον από τα παρκέ του ΝΒΑ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το Νο1 του Draft του 2019 δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε αυτή τη σεζόν και δεν πρόκειται να το κάνει πριν το τέλος Ιανουαρίου!

Οι Πέλικανς ανακοίνωσαν ότι η Ζάιον έχει υποστεί μόλυνση στο πόδι και έπρεπε να του χορηγηθεί ένεση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο είχε λάβει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στις προπονήσεις, κάτι που δεν ήταν εφικτό. Πλέον, θα μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δραστηριότητες με ελάχιστη επαφή και ασκήσεις με βάρη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Zion Williamson injury update: Pelicans star out at least 4-6 weeks after foot injectionhttps://t.co/XHlwWwRYvX pic.twitter.com/4DJSORt1qR