Ουόριορς: «Κόλλησαν» στην Ιντιάνα λόγω βλάβης του αεροπλάνου

Ένα τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθήλωσε την ομάδα στην Ιντιανάπολις λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τους Νικς στη Νέα Υόρκη.

Ο Στεφ Κάρι μπορεί να μην ευστόχησε σε επτά τρίποντα κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς μεταφέροντας την αγωνία για το «Madison Square Garden» ωστόσο η αποστολή της ομάδας δεν... ήταν σε θέση να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη!

Και αυτό διότι μία βλάβη στο αεροσκάφος έχει «καθηλώσει» τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην Ιντιανάπολις και ενώ το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί οκτώ ώρες αργότερα: «Καθυστέρη; Τώρα; Ουάου. Η ιστορία γίνεται ολοένα και καλύτερη... Παρόλα αυτά είναι μέρα αγώνα!» ήταν το σχόλιο του Ντρέιμοντ Γκριν.

Να σημειωθεί ότι ο Στεφ Κάρι χρειάζεται άλλα δύο τρίποντα για να προσπεράσει τον Ρέι Άλεν και να «πατήσει» στην κορυφή με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα όλων των εποχών.

