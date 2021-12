Ζάιον Ουίλιαμσον: Απουσιάζει από τις αποθεραπείες του, κοιμάται στα βίντεο

Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν κάνει τίποτα για να τα αλλάξει. Μάλλον τα κάνει χειρότερα με τη συμπεριφορά του.

Ο βίος και η πολιτεία του Ζάιον Ουίλιαμσον στη Νέα Ορλεάνη δέχεται απανωτά χτυπήματα. Δεν είναι μόνο τα (πολλά) παραπανίσια κιλά και η αρνητική τροπή που πήρε το ζήτημα της επιστροφής του.

Τοπικά Μέσα κάνουν λόγο για την αδιαφορία του Νο1 του Draft του 2019. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι χάνει τις προπονήσεις που έχει για την αποθεραπεία στο χειρουργημένο πόδι του. Η επέμβαση έγινε το καλοκαίρι και μετά από αρκετό καιρό πήρε το «ΟΚ» για να μπει στις προπονήσεις.

Ωστόσο, λόγω μιας υποτροπής η επιστροφή του μετατέθηκε για το νέο έτος. Και... βλέπουμε. Δεν είναι μόνο οι απουσίες του, ωστόσο. Ακόμη και όταν δίνει το παρών στις εγκαταστάσεις, δεν είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και φαίνεται να κοιμάται την ώρα της προβολής των βίντεο της ανάλυσης του παιχνιδιού των Πέλικανς και των αντιπάλων τους.

Έτσι και αλλιώς, μετά από τρεις σεζόν, ο Ζάιον μετράει περισσότερα χαμένα παιχνίδια από συμμετοχές στο ΝΒΑ!

Locked on Pelicans is live!



🏀 Zion Williamson injury setback



🏀 Does Zion want out of New Orleans?



🏀 Causes for rift between Zion and Pels



🎧 https://t.co/BETlDzTh35



Watch on YouTube!



📺 https://t.co/4DBESaga40 pic.twitter.com/3G6G1ujJaF