Αντετοκούνμπο: «Κάθε φορά που έρχεστε σε Greek Night, κερδίζουμε»

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρουσίασαν όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Έλληνες που βρέθηκαν στο Μιλγουόκι, στην Greek Night, μετά τον αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς.

Η βραδιά διέθετε ελληνικές σημαίες, συρτάκι και τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Μιλγουόκι Μπακς διοργάνωσαν την Greek Night, μετά τη νίκη τους απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

«Κάθε φορά που έρχεστε σε Greek Night, κερδίζουμε. Για εσάς παίζουμε, για εσάς βγαίνουμε στο παρκέ, σε κάθε αγώνα εκπροσωπούμε την οικογένειά μας και εσάς που μας στηρίζετε», ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο στους φιλάθλους, με τους Μπακς να τα ποστάρουν στον λογαριασμό τους στο Facebook στα ελληνικά.

Last night Giannis and Thanasis celebrated Greek Night with members of the community. 🇬🇷 pic.twitter.com/xHduntCpY2