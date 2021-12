Αντετοκούνμπο: Αμφίβολος ο Γιάννης για το παιχνίδι με τους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ τα ξημερώματα της Κυριακής (5/12, 03:00).

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι.

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν πήρε μέρος στην χαλαρή προπόνηση των Μπακς πριν από το παιχνίδι και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Χιτ θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Μάλιστα ο ρεπόρτερ των Μπακς στην «Journal Sentinel» του Ουισκόνσιν, Τζιμ Οβτσάρσκι, ο Αντετοκούνμπο ήταν ο μοναδικός παίκτης των «Ελαφιών» που απουσίαζε από το shootaround της ομάδας. Το αν θα είναι σε θέση να παίξει ή όχι θα φανεί λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Αντίστοιχα έχει τεθεί νοκ άουτ από τους Μαϊάμι Χιτ ο Τζίμι Μπάτλερ.

Giannis Antetokounmpo, who was a late scratch after warmups in Toronto with right calf soreness, is doubtful for tonight's #Bucks game with the #Heat.

When we were allowed into shootaround this morning, he was the one player I didn't see.

