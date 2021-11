Ορλάντο Μάτζικ: Εκτός μέχρι νεοτέρας ο Σαγκς με κάταγμα στον αντίχειρά του

Ο rookie των Μάτζικ αναμένεται να μείνει μερικές εβδομάδες στα «πιτς» μετά τον τραυματισμό του απέναντι στους Σίξερς.

Οι Μάτζικ αντιμετώπισαν τους Σίξερς και γνώρισαν την ήττα με 101-96, με την ομάδα του Ορλάντο να βλέπει τον Τζέιλεν Σαγκς να τραυματίζεται προς το τέλος της τέταρτης περιόδου, αφού συγκρούστηκε με τον Τζοέλ Εμπίντ σε προσπάθειά του να κάνει drive.

Ο «μάγος» rookie έδειχνε να πονάει κρατώντας τον αντίχειρά του και αποσύρθηκε άμεσα απο το παιχνίδι. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πως υπάρχει κάταγμα στο δάχτυλο του Σαγκς και πρόκειται να μείνει στα «πιτς» για ένα διάστημα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η κατάσταση του Αμερικανού θα επανεκτιμηθεί όταν επιστρέψει η ομάδα στο Ορλάντο, ωστόσο είναι ήδη γνωστό πως ο παίκτης θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες.

Suggs will travel back to Orlando to get fractured thumb reevaluated before a clear timetable on a return, but he’s expected to miss several weeks. https://t.co/Xy8i06p2ZX