Στεφ Κάρι: Κάνει τους αμυντικούς να κοιτούν πίσω απ' την πλάτη τους (vids)

Ο Στεφ Κάρι έχει την ικανότητα να τραβάει σαν... μαγνήτης τις αντίπαλες άμυνες. Οι Τορόντο Ράπτορς τον περιόρισαν στους 12 πόντους, βάζοντας τον Φρεντ ΒανΦλιτ να έχει μόνο στο μυαλό του τον Κάρι!

Κάποια στιγμή, ο Φρεντ ΒανΦλιτ κοίταξε πίσω του. Ήταν ένα βήμα έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Και ο Στεφ Κάρι τουλάχιστον τρία βήματα μακριά του. Προς το κέντρου του γηπέδου. Το βλέμμα του ΒανΦλιτ δεν ήταν ακριβώς τρομαγμένο. Αλλά είχε μία... ρανίδα έντονου ενδιαφέροντος. Αν ο Στεφ Κάρι ήταν στο ίδιο σημείο ή είχε καταφέρει να αλλάξει θέση!

Οι Τορόντο Ράπτορς δεν εφαρμόζουν για πρώτη φορά εξοντωτικές άμυνες. Το έκαναν και πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στους Τελικούς της Ανατολής το 2019. Το έκαναν και τα ξημερώματα της Δευτέρας στην ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (119-104).

Ο Κάρι έβαλε μόλις 12 πόντους, με 1/6 τρίποντα και 1/4 δίποντα, βάζοντας μόνο βολές (7/7).

Σε κάθε φάση που ο Φρεντ ΒανΦλιτ είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του Κάρι, δεν τον άφηνε να ανασάνει! Τον ακολουθούσε ακόμη και όταν ο Κάρι ήταν στο κέντρο του γηπέδου και δεν συμμετείχε στο παιχνίδι της ομάδας του.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κάρι δεν... διάβασε το παιχνίδι. Το έκανε με το παραπάνω, μοιράζοντας την μπάλα όποτε δεν μπορούσε να δημιουργήσει για τον ίδιο.

Here's a series of plays showing the gravity of Steph Curry. With Nick Nurse running a box and one Steph just completely removes VanVleet from the game letting the rest of the dubs play 4v4 with a ton of space to work. S/O to @JoeVirayNBA for helping me learn to iso these clips. — r/Warriors (@GSWReddit) November 22, 2021

Steph starts this play by creating a PnR with Loon-Dog (😂😂). VanVleet predictably stays with him but he momentarily draws a second defender. Steph removes himself and FVV from the play. Ball swings the perimeter and a shot is found. pic.twitter.com/yU7N5vepVt — r/Warriors (@GSWReddit) November 22, 2021

Curry brings the balls up, passes it off and stays 10 feet behind the 3 point line. FVV glued to him. Damion Lee with a crafty off ball screen followed by Looney with another screen and Otto with ample time to get a clean look. pic.twitter.com/jzuK99LDYa November 22, 2021

Steph swings the ball and acts like he might cut drawing the double team and pulling two defenders. Steph walks away as Draymond applies rim pressure forcing the defense to rotate and generates a good look for Chiozza. pic.twitter.com/MluKiEdAfc — r/Warriors (@GSWReddit) November 22, 2021