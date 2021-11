Λου για τα άστοχα σουτ του Τζάκσον: «Του δίνω τον καρπό μου, είμαι χοντρός δεν μπορώ να κουνηθώ πια» (vid)

Ο Τάιρον Λου είχε όρεξη για αστεία μετά τη νίκη των Κλίπερς επί των Θάντερ και δη τη στιγμή που κλήθηκε να σχολιάσει τα άστοχα σουτ των Τζάκσον και Μαν.

Μπορεί οι Κλίπερς να επικράτησαν της Οκλαχόμα αλλά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα το ένα άστοχο σουτ διαδέχονταν το άλλο!

Ειδικά οι Ρέτζι Τζάκσον και Τέρανς Μαν έχασαν πολλά ελεύθερα σουτ. Μετά το τέλος ρωτήθηκε σχετικά ο προπονητής της ομάδας Τάιρον Λου ο οποίος έδωσε και... φοβερή απάντηση: «Είπα στον Ρέτζι ότι τώρα έχω στομάχι, είμαι χοντρός αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσα να του δανείσω τον καρπό μου. Μπορώ ακόμα να σουτάρω. Όμως δεν μπορώ να κουνηθώ. Και στον Τ-Μαν είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα» ήταν το απολαυστικό σχόλιο του προπονητή των Κλίπερς.

Για την... ιστορία ο Ρέτζι Τζάκσον τελείωσε το ματς με 5/17 σουτ, ενώ ο Τέρανς Μαν είχε 4/14!

"I told Reggie I know I got a stomach, I'm kinda fat, but you can borrow my wrist. I can still shoot it. I can still shoot it, but I can't move at all. I told him and T-Mann that."



