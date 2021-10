Ο Ρέντικ έγινε αναλυτής ΝΒΑ στο ESPN

Νέα καριέρα για τον Τζέι Τζέι Ρέντικ μετά από την απόσυρσή του από το μπάσκετ, καθώς το ESPN προσέλαβε τον βετεράνο γκαρντ ως αναλυτή ΝΒΑ.

Ο Ρέντικ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 39 του χρόνια, έχοντας παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου για 15 σεζόν.

Ήταν ένας εκ των καλύτερων σουτέρ στη λίγκα και φόρεσε τη φανέλα των Μάτζικ, Μπακς, Σίξερς, Κλίπερς, Πέλικανς και Μάβερικς.

Μάλιστα στις επτά από τις 15 σεζόν, σούταρε με 40+ % τρίποντα, κάτι που μαρτυρά πολλά για την αξία του στο περιφερειακό σουτ.

Πλέον θα ακολουθήσει καριέρα αναλυτή ΝΒΑ στο ESPN.



Excited to announce I’m joining @espn as an NBA analyst! Let’s go!!! https://t.co/3SiZGO3I19