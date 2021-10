Ουόριορς: Αποδεσμεύουν Μπράντλεϊ και 3 ακόμα

Οι Ουόριορς διαμορφώνουν το τελικό τους ρόστερ λίγο πριν την έναρξη της regular season, στο οποίο δεν θα υπάρχουν πλέον Μπράντλεϊ και... 3 ακόμα.

Η έναρξη της regular season πλησιάζει όλο και περισσότερο και οι ομάδες στρέφονται στο να διαμορφώσουν το τελικό τους ρόστερ.

'Οπως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς που έσπευσαν να αποδεσμεύσουν τόσο τον βετεράνο γκαρντ, Έιβερι Μπράντλεϊ, όσο και τους Τζόρνταν Μπελ, Μιχάλ Μέλντερ και Γκάρι Πέιτον II.

Οι εμφανίσεις του Μπράντλεϊ στην pre season δεν φαίνεται να έπεισαν την ομάδα να του δώσει μία ευκαιρία για τη συνέχεια, αφού μέτρησε 4,3 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12,7 λεπτά ανά παιχνίδι.

Από την άλλη, ο Πέιτον αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα με τα δείγματα να μην είναι ικανά δώσουν το πράσινο φως, ο Μπελ δεν μπόρεσε να ταιριάξει στο στυλ των Ουόριορς, ενώ το 35% - στο κατά τα άλλα... αγαπημένο- τρίποντο του Μέλντερ, έθεσαν και τον τελευταίο της τριπλέτας εκτός ομάδας!

The Golden State Warriors have waived forward/center Jordan Bell, along with guards Avery Bradley, Mychal Mulder and Gary Payton II.