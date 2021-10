NBA: Ο Σίμονς μπορεί να γυρίσει στους 76ερς, μέχρι να γίνει ανταλλαγή

Ο Μπεν Σίμονς μπορεί να γυρίσει στους Σίξερς, τουλάχιστον μέχρι να γίνει ανταλλαγή.

Ο Μπεν Σίμονς δεν θέλει καμία επαφή με τους Σίξερς. Επιμένει στην απόφασή του για αποχή. Αυτό δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν επαφές από την πλευρά των εκπροσώπων του!

Ο μάνατζερ του, Ριτς Πολ (με πελάτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις, μεταξύ άλλων) βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή του Σίμονς στην ομάδα της Φιλαντέλφια!

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αυστραλός αναμένεται να έχει μέλλον στην πόλη της «αδελφικής αγάπης». Το αντίθετο. Παράλληλα με την επιστροφή του, οι δύο πλευρές επεξεργάζονται και το σενάριο της ανταλλαγής του.

The plan remains for the Sixers to continue canvassing the league for trades, but the possibility of Simmons reporting to the team has increased in recent days, sources tell ESPN. https://t.co/zzS14E6nm6