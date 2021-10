ΝΒΑ: Οι Ουόριορς στην Ιαπωνία, οι Μάβερικς ψάχνουν ματς σε Μαδρίτη, Σλοβενία

Το NBA έχει επιστρέψει στην κανονικότητά. Τουλάχιστον εντός συνόρων. Πλέον, απ' το επόμενο καλοκαίρι ετοιμάζεται να το κάνει και εκτός συνόρων!

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα. Η παγκοσμιοποίηση έγινε η αγαπημένη λέξη της λίγκας εδώ και πολλά χρόνια. Και οι ομάδες διένυαν αρκετά χιλιόμετρα, προκειμένου να «ταξιδέψουν» το μπασκετικό προϊόν στα πέρατα της γης και φυσικά να βρουν πολλούς χορηγούς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάρκ Στάιν, το ΝΒΑ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας preseason... εκδρομής για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην Ιαπωνία για το καλοκαίρι του 2022. Ενώ την ίδια στιγμή, οι Ντάλας Μάβερικς - λόγω του παιδιού θαύματος, Λούκα Ντόντσιτς - αναζητούν τον τρόπο για να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη (όπου ο Ντόντσιτς αγωνίστηκε με τη Ρεάλ) ή τη γενέτειρά του, τη Σλοβενία.

Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να... σπάσει ξανά τα σύνορά του, αρκεί φυσικά να το επιτρέψουν οι συνθήκες του κορονοϊού. Τόσο στις ΗΠΑ, αλλά και στις χώρες που πρόκειται να επισκεφθούν οι ομάδες της Λίγκας. Ήδη αυτή θα είναι η δεύτερη σεζόν που το ΝΒΑ δεν θα ταξιδέψει σε Λονδίνο ή Παρίσι για το ετήσιο ευρωπαϊκό ματς, μέρος του καλανταριού της regular season.

