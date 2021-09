Ντόμερκαντ: Ο πρώην... ερυθρόλευκος head coach της θυγατρικής των Μπουλς

Ο Χένρι Ντόμερκαντ που στο παρελθόν έπαιξε στον Ολυμπιακό, είναι ο νέος προπονητής της θυγατρικής των Μπουλς, στη G-League.

Στους Windy City Bulls θα βρίσκεται ο Χένρι Ντόμερκαντ τη νέα σεζόν ως head coach. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρισκόταν δύο χρόνια στην θυγατρική των ταύρων ως assistant και έφτασε η ώρα να πάρει... προαγωγή, αφού η δουλειά του άφησε ικανοποιημένο τον οργανισμό.

Στους Πειραιώτες έπαιξε τη σεζόν 2006-07 και είχε 11.2 πόντους και 2.1 ασίστ μέσο όρο στη Euroleague, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα των Ούνικς, Εφές, Γαλατά και Σιένα. Φημιζόταν για το τρίποντο του και την αγωνιστική περίοδο 2009-10 που βρέθηκε στη Σιένα, σούταρε με το εντυπωσιακό 50%. Στο Σικάγο υπάρχει και άλλος ένας πρώην ερυθρόλευκος, ο Αρτούρας Καρνισόβας που πλέον έχει τη θέση του αντιπροέδρου.

OFFICIAL: @windycitybulls name Henry Domercant as Head Coach for team’s fifth season!



More: https://t.co/y1gPx37Nnn pic.twitter.com/IqjyEmtiOV