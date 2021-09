Λέικερς: Μονοετής η επέκτηση στον Βόγκελ

Ο Φρανκ Βόγκελ θα μείνει στον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς μέχρι το τέλος της σεζόν 2022-2023.

Ο Φρανκ Βογκελ δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς. Αποδείχτηκε ότι ήταν η πιο κατάλληλη. Ο Βόγκελ, πρωταθλητής με τους Λέικερς το 2020, είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν που θα ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου.

Όμως ο 48χρονος προπονητής έλαβε επέκταση στη συμφωνία με τους Λέικερς, η οποία τελικά θα τον κρατήσει στον πάγκο μέχρι το τέλος της σεζόν 2022-2023.

Τότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει επιλογή στην ανανέωση για την ίδια σεζόν, η οποία είναι επίσης η τελευταία στην υπάρχουσα συμφωνία του.

Ο μόνος απ' τους Big-3 που έχει συμβόλαιο πέρα από τη σεζόν 2022-2023 είναι ο Άντονι Ντέιβις. Το δικό του ολοκληρώνεται το 2024-2025, με δική του επιλογή ανανέωσης.

Πάντως, το αρχικό σενάριο ήθελε τον Βόγκελ να έπαιρνε πολυετή επέκταση. Τελικά έλαβε μόνο μία σεζόν.

Some key details on Frank Vogel's contract extension have been reported.https://t.co/g7TGv7wvCd pic.twitter.com/jCXmsSONVV