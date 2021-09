ΝΒΑ: Ρώτησαν τον Ντουράντ γιατί ο κόσμος τον φωνάζει… KD! (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ βίωσε την πιο άβολη στιγμή που θα μπορούσε να ζήσει στη media day των Νετς όταν o συγγραφέας - κωμικός - τηλεπαρουσιαστής Ντέιβιντ Λέτερμαν τον ρώτησε γιατί τον φωνάζουν… KD, πριν απαντήσει με ψυχραιμία

Η σεζόν 2021-22 στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο βρίσκεται προ των πυλών και οι Νετς πραγματοποίησαν τη media day τους, από την οποία απουσίασε ο ανεμβολίαστος Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Κέβιν Ντουράντ, ο κορυφαίος παίκτης στο ΝΒΑ για τη νέα σεζόν σύμφωνα με το Sports Illustrated, ρωτήθηκε από τον Ντέιβιντ Λέτερμαν γιατί ο κόσμος τον φωνάζει KD!

«Κέβιν, γιατί ο κόσμος σε φωνάζει KD; Μπορώ κι εγώ να σε λέω KD;» ήταν η ερώτηση του Αμερικανού συγγραφέα, κωμικού και τηλεπαρουσιαστή.

«Ναι… Το όνομά μου είναι Κέβιν με Κ και το επώνυμό μου είναι Ντουράντ. Με D» ήταν η ψύχραιμη απάντηση του Ντουράντ.



David Letterman asked Durant why people call him KD 🤣



"My first name is Kevin with a K, and my last name is Durant with a D”



(via @SNYNets)pic.twitter.com/S8aQKBXwJ2