ΝΒΑ: Εκτός δράσης επ' αόριστον ο Χατσιμούρα των Ουίζαρντς

Οι Ουίζαρντς θα αρχίσουν την προσεχή Τρίτη 28/9 το training camp τους δίχως τον Ρούι Χατσιμούρα ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον αφού προηγουμένως επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Ο 23χρονος φόργουορντ δεν θα δώσει το παρών στο training camp των Ουίζαρντς αφού σύμφωνα με τον Shams Charania, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και το αίτημά του έγινε αποδεκτό από το οργανισμό.

Η Ουάσινγκτον αρχίζει το training camp την Τρίτη 28/9. Ο πρώτος αγώνας των Ουίζαρντς στην preseason είναι στις 5 Οκτωβρίου ενώ στην πρεμιέρα της regular season, θα παίξουν στο Τορόντο.

Ο Χατσιμούρα μετράει 13.7 πόντους και 5.8 ριμπάουντ σε 105 συμμετοχές από το 2019, όταν οι Ουίζαρντς τον επέλεξαν στο νούμερο 9 του NBA Draft.

