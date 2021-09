Σίξερς: Εταιρία κρυπτονομισμάτων χορηγός στη φανέλα έναντι $10 εκατ. ετησίως (pic)

Οι Φιλαντέλφεια 76ers είναι ο πρώτος σύλλογος του ΝΒΑ που θα έχει ως χορηγό στην φανέλα μια εταιρία κρυπτονομισμάτων. Και με το αζημίωτο, αφού θα λαμβάνουν 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το crypto.com είναι ο νέος χορηγός στη φανέλα των Σίξερς, όπως έγινε γνωστό, με τον οργανισμό από την Φιλαντέλφεια να υπογράφει πολυετή συνεργασία με την εταιρία κρυπτονομισμάτων, έναντι του ποσού των 10 εκατ. δολαρίων ετησίως.

Στο πλαίσιο του deal των δύο πλευρών, αναμένεται να παρουσιαστεί η νέα φανέλα των Σίξερς του Τζοέλ Εμπίντ και του Τομπάιας Χάρις, όπου θα προβάλλει φυσικά το νέο μεγάλο χορηγό. Πέραν αυτού, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως η ομάδα θα κυκλοφορήσει και τα πρώτα NFTs της (μορφή κρυπτονομισμάτων).

Το crypto.com έγινε έπειτα από αυτή τη συμφωνία η πρώτη εταιρία που ασχολείται με κρυπτονομίσματα, η οποία «εισέρχεται» στο ΝΒΑ.

The Philadelphia 76ers have a new jersey sponsor: @cryptocom.



The Sixers have signed a partnership with the crypto platform worth over $10M annually.



The team will launch their first NFTs and new City Edition Unis this season as part of the deal— @cryptocom's first in the NBA. pic.twitter.com/cKZTRO7GE1