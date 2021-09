Αντετοκούνμπο σε Μαράια: «Χρόνια πολλά αγάπη μου, τα όνειρά σου να βγουν αληθινά» (pics)

Ο σύντροφος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια είχε γενέθλια. Και το ζευγάρι το γιόρτασε ανάλογα, με τον πρωταθλητή του ΝΒΑ να στέλνει το δικό του μήνυμα αγάπης στα social media.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου, μακάρι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να ευχηθεί - και μέσω του διαδικτύου - στη σύντροφό του Μαράια Ριντλσπρίνγκερ.

Η τούρτα έγραφε «ειλικρινά δικός σου», γύρω γύρω είχε ροδοπέταλα, ενώ τη Μαράια περίμενε μία αγκαλιά από λουλούδια. Ο MVP και πρωταθλητής του ΝΒΑ βρίσκεται, μαζί με την οικογένειά του στην Αθήνα.

Το απόγευμα της Παρασκευής (17/9) η μητέρα του Giannis, Βερόνικα και ο αδερφός τους Άλεξ πολιτογραφήθηκαν Έλληνες σε εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Happy birthday my love 😍 may your dreams come true @mariahdanae15 pic.twitter.com/2GOwxckzUi