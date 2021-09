Τόμας: Θα κάνει προπονήσεις με Ουόριορς και στοχεύει στην επιστροφή

O Aϊζάια Τόμας συνεχίζει να κάνει τα πάντα για να βρει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ και θα προπονηθεί με τους Ουόριορς.

Κάποτε ήταν σταρ στους Σέλτικς, κάνοντας εντυπωσιακή σεζόν και αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους σκόρερ point guards στη λίγκα. Πλέον όμως ο Αϊζάια Τόμας δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά. Σύμφωνα με «HoopsHype», ο... κοντορεβυθούλης με καρδιά γίγαντα, θα προπονηθεί με τους Ουόριορς μέσα στην επόμενη βδομάδα.

Ο Τόμας θα διεκδικήσει την ευκαιρία του για επιστροφή στο ΝΒΑ και θα κάνει τα πάντα για να δείξει στον Στιβ Κερ πως αξίζει μια θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Πριν λίγο καιρό πέτυχε 81 πόντους σε ερασιτεχνικό αγώνα απέναντι σε επαγγελματική ομάδα και μετά το ματς έβγαλε το παράπονο του. Ήταν σαν ένα μήνυμα προς όλες τις ομάδες του ΝΒΑ που τον έχουν ξεχάσει. «Δεν με πιστεύουν πια», είπε, δείχνοντας τη στεναχώρια του και τα συναισθήματα του.

