NBA: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους, εκτός απ' τους παίκτες (pic)

To NBA δεν πρόκειται να υποχρεώσει τους παίκτες του να εμβολιαστούν. Αντίθετα, οι διαιτητές και το υπόλοιπο προσωπικό (ανάμεσά τους και οι προπονητές) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους μέχρι την έναρξη της σεζόν.

Ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός. Με έναν μικρό αστερίσκο: Οι παίκτες εξαιρούνται! Το ΝΒΑ έχει βάλει μπροστά το μεγαλεπήβολο σχέδιό του, στην πρώτη πλήρη σεζόν του μέσα στην πανδημία του κορονοϊού και θέλει να είναι πανέτοιμο για να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία.

Ήδη έχει εξαγγείλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό (μέχρι την 1η Οκτωβρίου) των διαιτητών, των προπονητικών επιτελείων, αλλά και όλων των υπαλλήλων που σχετίζονται με τα γήπεδα του ΝΒΑ. Μοναδικοί εξαίρεση στην υποχρέωση είναι οι αθλητές.

Πάντως, μέχρι στιγμής το 85% των παικτών του ΝΒΑ έχει κάνει το εμβόλιο, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία σε Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο τα μέλη των Νιου Γιορκ Νικς, Μπρούκλιν Νετς και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι υποχρεωμένα να κάνουν το εμβόλιο (ή τα εμβόλια).

NEWS: There are vaccine mandates for NBA referees and for most team staff this season, but there won't be one for players, league sources tell @wojespn and me. Story: https://t.co/n7ivUZ8zzd