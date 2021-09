Αντετοκούνμπο: Έπαιξε paddle tennis, ξετρελάθηκε και θέλει να φτιάξει γήπεδο στο σπίτι (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δοκίμασε το paddle tennis και του άρεσε τόσο, έτσι ώστε να δηλώσει ότι θα φτιάξει ένα γήπεδο στο σπίτι του!

Το padel και το παρόμοιό του paddle tennis μοιάζουν με τη νέα τρέλα. Πρόκειται για παραλλαγές του τένις, με διαφορετικές ρακέτες και προστατευτικούς τοίχους στο τέλος κάθε γηπέδου. Με το padel έχουν ασχοληθεί ο Βασίλης Σπανούλης με τον Εστεμπάν Καμπιάσο. Τώρα ήρθε η σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μάθει τα μυστικά του paddle tennis.

«Μόλις έπαιξα paddle tennis για πρώτη φορά», έγραψε ο Greek Freak, συμπληρώνοντας πόσο καλό είναι. Όταν ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν απάντησε στον Αντετοκούνμπο για τα περισσότερα γήπεδα που χρειάζονται οι ΗΠΑ σε αυτό το άθλημα, ο Giannis... προσφέρθηκε να βοηθήσει.

«Σκέφτομαι να φτιάξω ένα στην αυλή μου», έγραψε, μεταξύ σοβαρού και αστείου.

I just played paddle tennis 🎾 for the first time. You don’t want this smoke 💨🔥