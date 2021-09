Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Με ρωτούν τι κάνω και για ποιον;» κι έδειξε τον γιο του (pic)

Ως το βασικότερο του κίνητρο παρουσίασε τον μικρό του γιο του ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με «ποστάρισμα» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Με ρωτούν τι κάνω και για ποιον το κάνω», ανέφερε το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που συνόδευσε τις δύο φωτογραφίες της δημοσίευσης.

Στην πρώτη απεικονίζεται ο γιος του στο γήπεδο να «σκάει» μια μπάλα μπάσκετ, ενώ στην δεύτερη ο ίδιος ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εν ώρα προπόνησης.

Ο 27χρονος διεθνής παρουσίασε το παιδί του ως την απάντηση στο ερώτημα:

They ask me what I do and who I do it for. pic.twitter.com/GKquUKDLPu