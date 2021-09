Τάιλερ Χίρο: Θαυμάστρια ξέχασε το χειρόφρενο, για να πάρει ένα αυτόγραφο (vid)

Την ώρα που ο Τάιλερ Χίρο υπέγραφε αυτόγραφα, μία φανατική θαυμάστριά του παραμέλησε να βάλει χειρόφρενο στο αμάξι της. Εκείνη πήγε για αυτόγραφο και το αμάξι σε έναν τοίχο!

Ο Τάιλερ Χίρο απολάμβανε τη δημοσιότητα. Αρκετοί θαυμαστές είχαν μπει σε μία σειρά, προκειμένου να αποσπάσουν ένα αυτόγραφο από τον σταρ των Μαϊάμι Χιτ. Μόνο που μία δυνατή φωνή τάραξε την οποία ηρεμία.

«Προσοχή στο αμάξι», φώναξε ο άνδρας. Και μέχρι η κάμερα να γυρίσει, το αμάξι έφτασε και σταμάτησε σε έναν τοίχο! Τι είχε συμβεί; Η οδηγός, προφανώς φανατική θαυμάστρια του Χίρο, βγήκε από το αμάξι, αλλά δεν έβαλε χειρόφρενο! Με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πάρει φόρα και να καταλήξει στον τοίχο.

Πάντως, ο Χίρο δεν έχασε τη... συγκέντρωσή του. Χαμογέλασε με το πάθημα και συνέχισε να υπογράφει.

Δείτε το βίντεο:

girl get so excited to see Tyler Herro forgets to put car in park and crashes into the wall, her friend was still in the car. EVERYONES OK THOUGH. @raf_tyler not my video( i’m in it tho ) pic.twitter.com/qdQryvh6Wt