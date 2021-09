Αντετοκούνμπο: Η δήμαρχος του Φοίνιξ έχασε στοίχημα και φόρεσε φανέλα του Γιάννη! (pic)

H δήμαρχος του Φοίνιξ, Κέιτ Γκαγέγκο έχασε το στοίχημα που έβαλε με τον δήμαρχο του Μιλγουόκι, Τομ Μπάρετ και... υποχρεώθηκε να φορέσει τη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, κατακτώντας το πρωτάθλημα στη σειρά των NBA Finals με τους Σανς για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια, έχοντας ως MVP τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο μεταξύ, η δήμαρχος του Φοίνιξ, Κέιτ Γκαγέγκο έχασε το στοίχημα που είχε βάλει με τον δήμαρχο του Μιλγουόκι.

Πριν από την έναρξη των Τελικών, συμφώνησαν ώστε ο χαμένος να εμφανιστεί δημόσια με τη φανέλα του νικητή! Έτσι, λοιπόν η Γκαγέγκο φόρεσε τη φανέλα του Greek Freak και έστειλε το μήνυμά της; «Πάντα θα... πληρώνω ένα χαμένο στοίχημα αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν»!



Even after a few months, the determination and spirit the @Suns brought to our city this finals is still felt. I will always follow through on a bet, but all I have to say is there’s more to come! Looking forward to next season. #GoSuns ☄️ pic.twitter.com/U2cr4fezV5