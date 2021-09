Κλίπερς: Έδωσαν μη εγγυημένο συμβόλαιο στον Τζάιλς

Οι Κλίπερς έδωσα μη εγγυημένο συμβόλαιο στον Χάρι Τζάιλς.

Στο Πόρτλαντ δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί θα περίμεναν και έτσι ο Χάρι Τζάιλς έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ψάχνοντας την καθιέρωση.

Οι Κλίπερς του έδωσαν την ευκαιρία να αποδείξει πράγματα και του πρόσφεραν μη εγγυημένο συμβόλαιο. Τη σεζόν που πέρασε έμεινε χαμηλά στους 2.8 πόντους και τα 3.5 ριμπάουντ μέσο όρο στους Μπλέιζερς, ενώ την πρώτη χρονιά στο ΝΒΑ και τους Κινγκς μέτρησε 7 πόντους, έχοντας 6.9 τη δεύτερη.

Πάντως ο ανταγωνισμός για μια θέση στη ρακέρα της ομάδας του Λος Άντζελες είναι μεγάλος, αφού υπάρχουν οι Ιμπάκα, Ζούμπατς, Μόρις και Μπατούμ.

Free agent C/F Harry Giles is signing a non-guaranteed deal with the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Giles was the No. 20 pick in 2017 Draft and played for Portland last season.