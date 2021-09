Σικάγο Μπουλς: Συμφωνία με τον Αλίζ Τζόνσον

Ο 25χρονος φόργουορντ Αλίζ Τζόνσον έδωσε τα χέρια με τους Σικάγο Μπουλς για συμβόλαιο δύο ετών, όπως μεταδίδει το ESPN.

Συμβόλαιο διετούς διάρκειας έναντι 3.6 εκατ. δολαρίων αναμένεται να υπογράψει με τους Σικάγο Μπουλς ο 25χρονος φόργουορντ, Αλίζ Τζόνσον. Οι «Ταύροι» αναζητούσαν ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ κι αποφάσισαν να προχωρήσουν με την περίπτωση του απόφοιτου του Μιζούρι.

Ο Τζόνσον (2.01μ.) ήταν ελεύθερος στην αγορά και προέρχεται από μια σεζόν με τους Μπρούκλιν Νετς κατά την οποία μέτρησε 5.2 πόντους, 5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ σε 18 εμφανίσεις, ενώ πραγματοποίησε ακόμη πέντε ολιγόλεπτες στα playoffs του ΝΒΑ.

Η σεζόν 2021-22 θα είναι η τέταρτη της επαγγελματικής καριέρας του στην λίγκα.

