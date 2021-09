Κούζμα: «Σοκαρίστηκαν όταν πήγα Ουίζαρντς, περίμενα Χιλντ σε Λέικερς και εμένα στους Κινγκς»»

Ο Κάιλ Κούζμα αποκάλυψε πως λίγο έλειψε να πάει στους Κινγκς.

Η φετινή σεζόν θα βρει τον Κάιλ Κούζμα στους Ουίζαρντς, οι οποίοι δυνάμωσαν πολύ σε σχέση με πέρυσι. Πάντως η ανταλλαγή που έφερε τον παίκτη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ πέρασε από 40 κύματα, καθώς λίγο έλειψε να καταλήξει στους Κινγκς.

«Σοκαρίστηκα που έγινα ανταλλαγή στους Ουίζαρντς γιατί νόμιζα πως πηγαίνω στο Σακραμέντο», ήταν τα λόγια του. Οι Λέικερς αποφάσισαν να μην πάρουν τον Μπάντι Χιλντ, αλλά τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και ο Κάιλ Κούζμα ήταν ένα από τα ανταλλάγματα που πήγε στους Ουίζαρντς.

Φέτος η Ουάσινγκτον εκτός του Κούζμα, θα έχει Μπιλ, Χάρελ, Ντίνγουιντι, Χατσιμούρα, Μπράιαντ, Κάλντγουελ-Πόουπ, Μπέρτανς, Αβτνίγια και Άαρον Χόλιντεϊ μεταξύ άλλων.

Kyle Kuzma said “that sh*t was done” about the trade that would’ve sent him to Sacramento for Buddy Hield.



Should Lakers have traded that package to Washington for Westbrook like they did, or should they have finished the deal for Hield? 🤔 pic.twitter.com/vJBaxoNHXL